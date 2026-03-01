Iran-Israel War: खामेनेई की मौत पर राजस्थान में इस महासभा का 3 दिवसीय शोक का एलान, उत्सवों से दूर रहने, मातम मनाने का किया आह्वान

राजस्थान शिया मुस्लिम महासभा ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैय्यद अली खामेनेई की मौत पर तीन दिवसीय शोक की घोषणा की है। यह ऐलान महासभा के महासचिव सैय्यद आसिफ अली ने किया। उन्होंने कहा कि यह घटना शिया समुदाय ही नहीं, बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया के लिए गहरे दुख का विषय है। महासभा ने सभी अनुयायियों से अपील की है कि वे तीन दिन तक शोक मनाएं और किसी भी प्रकार के उत्सव से दूर रहें।