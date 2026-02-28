RBSE EXAM: दसवीं-बारहवीं के रिजल्ट मार्च-अप्रेल तक हो सकते हैं जारी, पढ़ें खबर

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं की सालाना परीक्षाएं शनिवार को समाप्त हो गई। बारहवीं की वार्षिक परीक्षाएं 11 मार्च तक चलेंगी।इस वर्ष दसवीं (सेकंडरी) परीक्षा में 10 लाख 68 हजार 109 और बारहवीं (सीनियर सेकंडरी) परीक्षा में 9 लाख 10 हजार 9, प्रवेशिका में 7 हजार 817 तथा वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग में 4 हजार 122 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू हुई थीं। दसवीं का शनिवार को सुबह 8.30 से 11.45 बजे तक संस्कृत विषय का द्वितीय पेपर हुआ। मालूम हो कि पूर्व में दसवीं के अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान,हिंदी, गणित, ऑटोमेटिव, आइटी, फाइनेंशियस सर्विस एंड इंश्योरेंस सहित अन्य पेपर हो चुके हैं।