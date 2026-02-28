पीएम ने साधा निशाना, बोले- कांग्रेस ने देश को बेइज्जत करने के लिए पूरा ड्रामा किया

इस दौरान पीएम ने जनसमूह से पूछा कि इस पर गर्व होता है कि नहीं होता, अभिमान हुआ कि नहीं, माथा ऊंचा हुआ कि नहीं, सीना चौड़ा हुआ कि नहीं... लेकिन कांग्रेस ने देश को बदनाम करने की कोशिश की। बेइज्जत करने के लिए ड्रामा किया। कांग्रेस हार का बदला देश को बदनाम कर लेती है। उन्होंने कांग्रेस पर पेपर लीक, रक्षा सौदों और सिंचाई परियोजनाओं में देरी के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी को फाइलों से निकालकर धरातल पर लाया जा रहा है और नहरों को जोड़ने का काम शुरू हुआ है।