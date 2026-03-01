पीएम मोदी बोले – सूरज की ताकत से समृद्धि कमाने वाली धरती बन रहा राजस्थान

पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश को बेइज्जत करने के लिए ड्रामा किया। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली में गत दिनों दुनिया का सबसे बड़ाएआई सम्मेलन हुआ। इसमें कई देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कई कंपनियों के कर्ता-धर्ता एकत्रित हुए। सभी ने इसकी प्रशंसा की। इस दौरान कांग्रेस ने देश को बदनाम करने की कोशिश की। बेइज्जत करने के लिए ड्रामा किया। कांग्रेस हार का बदला देश को बदनाम कर लेती है। उन्होंने कांग्रेस पर पेपर लीक, रक्षा सौदों और सिंचाई परियोजनाओं में देरी के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी को फाइलों से निकालकर धरातल पर लाया जा रहा है और नहरों को जोड़ने का काम शुरू हुआ है।