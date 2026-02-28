PM Modi Big Gift: पीएम मोदी ने राजस्थान को दी 5,235 करोड़ की 9 सड़क परियोजनाओं की सौगात, जयपुर-जोधपुर को एलिवेटेड रोड का तोहफा

1. राष्ट्रीय राजमार्ग-248ए पर शाहपुरा से थानागाज़ी तक पक्के शोल्डर के साथ 2-लेन का निर्माण। लागत: 103 करोड़ रुपए

2. एनएच-76 के जंक्शन से उम्मेदपुरा गांव के निकट एनएच-12 के जंक्शन तक आठ लेन कैरिज-वे का निर्माण। लागत: 1,114 करोड़ रुपए

3. देवगढ़ (धंधनिया के निकट) से राजस्थान/गुजरात सीमा तक (चरण-1) सड़क का निर्माण। लागत: 546 करोड़ रुपए

4. बांदीकुई (दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेस-वे) से जयपुर तक फोरलेन एक्सप्रेस-वे का निर्माण। लागत: 1,208 करोड़ रुपए

5. जैसलमेर सम धनाना रोड़ का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण। लागत: 110 करोड़ रुपए

6. राष्ट्रीय राजमार्ग-89 (नया नेशनल हाईवे 58) के अजमेर नागौर सेक्शन के पेव शोल्डर के साथ दो लेन में अपग्रेडेशन का कार्य। लागत: 190 करोड़ रुपए