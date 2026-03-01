HPV VACCINATION : अजमेर की मनीषा बनी जागरुकता की ब्रांड एम्बेसडर, सर्वाइकल कैंसर के ​खिलाफ जगाएंगी अलख

अजमेर में कायड़विश्रामस्थली में सभा स्थल पर प्रधानमंत्री ने एचपीवी वैक्सीन का लोकार्पण किया। सभा स्थल के पास बनाए वैक्सीनेशन सेन्टर में चिकित्सा विभाग की टीम के माध्यम से पांच बालिकाओं का वैक्सीनेशन करवा कर शुरुआत की। बाद में बालिकाओं से संवाद भी किया। प्रधानमंत्री ने मनीषा को बधाई एवं आशीर्वाद देते हुए कहा कि आगे पढ़ाई जारी रखना। अन्य किशोरियों व महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर के बारे में व एचपीवी वैक्सीन के प्रति जागरूक करना।