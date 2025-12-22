केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में मखमली चादर व फूल पेश

पत्रिका फोटो
अजमेर जिले में स्थित हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में 814वें उर्स की औपचारिक शुरूआत हो गई है। उर्स में रोजाना हजारों की संख्या में जायरीन पहुंच कर ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह पर हाज़िरी देते हैं। उर्स की रस्में 30 दिसंबर तक आयोजित होंगी। 30 दिसंबर को उर्स के समापन के दिन बड़े कुल की रस्म, ज़ायरीन केवड़ा, गुलाब जल, इत्र से पूरी दरगाह को महकाएंगे।
ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में सोमवार को केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मखमली चादर और फूल पेश किए गए। लोक जन शक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान की ओर से भी दरगाह शरीफ में चादर पेश की गई।
उर्स के मौके पर भारत सरकार के संसदीय कार्य व केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री किरेन रिजिजु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भारत सरकार की और ख्वाजा साहब के बारगाह में मखमली चादर व फूल पेश किए। इस मौके पर दरगाह जियारत के बाद मंत्री का अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय के सचिव द्वारा महफिल खाने में स्वागत किया गया।
स्वागत के बाद मंत्री किरेन रिजिजु ने मीडिया को संबोधित किया। किरेन रिजिजु ने देश में खुशहाली सहित अन्य दुआ मांगी। इस मौके पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत सहित बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे।
सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में 814वें उर्स के मौके पर सोमवार को लोक जन शक्ति पार्टी की और से दरगाह शरीफ में चादर पेश की गई। लोक जन शक्ति पार्टी के महासचिव साबिर ने चिराग पासवान की और से भेजा संदेश बुलंद दरवाजे पर पढ़कर सुनाया। चादर पेश करने के दौरान पार्टी के पदाधिकारी ने देश में खुशहाली व उन्नति को लेकर दुआएं मांगी। दरगाह के खादिम सैयद जहूर बाबा चिश्ती ने इन सबको जियारत करवाई।
