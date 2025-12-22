केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में मखमली चादर व फूल पेश

सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में 814वें उर्स के मौके पर सोमवार को लोक जन शक्ति पार्टी की और से दरगाह शरीफ में चादर पेश की गई। लोक जन शक्ति पार्टी के महासचिव साबिर ने चिराग पासवान की और से भेजा संदेश बुलंद दरवाजे पर पढ़कर सुनाया। चादर पेश करने के दौरान पार्टी के पदाधिकारी ने देश में खुशहाली व उन्नति को लेकर दुआएं मांगी। दरगाह के खादिम सैयद जहूर बाबा चिश्ती ने इन सबको जियारत करवाई।