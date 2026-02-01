ACB Action : अजमेर डिस्कॉम का अधीक्षण अभियंता 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार, ठेकेदार से मांगी थी घूस

एसीबी को शिकायत मिली कि एवीवीएनएल का अधीक्षण अभियंता बाबूलाल परिवादी ठेकेदार की फर्म को पूर्व में जारी किए वर्क ऑर्डर के बदले 2 लाख 10 हजार रुपए रिश्वत की मांगकर परेशान कर रहा है। शिकायत के आधार पर 11 फरवरी को एसीबी ने रिश्वत मांग का सत्यापन किया। सत्यापन में परिवादी ठेकेदार और अधीक्षण अभियंता बाबूलाल में 2 लाख रुपए रिश्वत देने पर सहमति बनी। इसमें पहली किस्त 50 हजार रुपए 16 फरवरी को देना तय हुआ।