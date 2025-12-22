मोगली के जंगल से पहुंची नई मेहमान… जयपुर एयरपोर्ट पर पहली बार बाघिन को लेकर उतरा हेलिकॉप्टर

सूत्रों के अनुसार बाघिन को रामगढ़ विषधारी लाने के लिए वन विभाग के विशेषज्ञों की टीम करीब दो सप्ताह तक पेंच टाइगर रिजर्व में डेरा डाले रही। इस दौरान बाघिन को ट्रैक करने, रेडियो कॉलर लगाने और स्वास्थ्य परीक्षण के कई प्रयास किए गए।

एक बार रेडियो कॉलर हटने के बाद बाघिन जंगल की ओर चली गई, जिससे अभियान में और देरी हुई। आखिरकार हाथियों की मदद से बाघिन को ट्रेंकुलाइज किया गया। इस दौरान बाघिन ने दोनों राज्यों के वन अमले को काफी छकाया, लेकिन अंततः मिशन सफल रहा और उसे सुरक्षित रूप से राजस्थान लाया जा सका।