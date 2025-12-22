Rajasthan: पचपदरा रिफाइनरी में अरब देशों का क्रूड ऑयल पहुंचना शुरू, जानें कब होगा उद्घाटन, अभी तक का पूरा अपडेट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोकापर्ण के लिए समय मांगा जा चुका है और जनवरी 2026 में इसके विधिवत शुरूआत की संभावना है। यहां व्यावसायिक उत्पादन जुलाई 2026 तक शुरू होने की उम्मीद है। इस परियोजना में लगभग 80,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। अब तक 76,000 करोड़ रुपए के टेंडर जारी किए जा चुके हैं और 62,000 करोड़ रुपए से अधिक का काम पूरा हो चुका है। परियोजना में 9 प्रमुख प्रोसेस यूनिट, 4 पेट्रोकेमिकल यूनिट और 2 यूटिलिटी यूनिट शामिल हैं।