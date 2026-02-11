Rajasthan Budget: जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, बजट में दिया कुमारी ने दिया बड़ा तोहफा

Rajasthan Budget 2026 जयपुर। राजस्थान बजट 2026 में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने जमीन-जायदाद के रजिस्ट्रेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव करने की घोषणा की है। प्रदेश को इज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश का टॉप अचीवर बताते हुए उन्होंने कहा कि अब आमजन को रजिस्ट्री के लिए दफ्तरों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। सरकार प्रदेशभर में ई-रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू करेगी, जिससे पक्षकारों का वेरिफिकेशन, स्लॉट बुकिंग और डिजिटल सर्टिफाइड कॉपी घर बैठे उपलब्ध हो सकेगी।