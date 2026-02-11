राजस्थान बजट: शेखावाटी को मिला बड़ा तोहफा, इस अहम प्रोजेक्ट के लिए खोला खजाना; 3 जिलों को मिलेगा लाभ

जयपुर। राजस्थान बजट में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने शेखावाटी क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक घोषणा करते हुए यमुना जल परियोजना को हरी झंडी दे दी है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने इस इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का काम जल्द शुरू करने का ऐलान किया। इस योजना पर 32 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद लाखों लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही शेखावाटी क्षेत्र में विकास को नई गति मिलेगी।