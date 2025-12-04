Ajmer Dargah: ईमेल में लिखा था.. ‘रूस के राष्ट्रपति के भारत आते ही हो जाएगा विस्फोट, लगे हैं 4 आरडीएक्स आईईडी’

अजमेर। जिला प्रशासन और दरगाह कमेटी को गुरुवार दोपहर कलेक्ट्रेट और गरीब नवाज की दरगाह को बम से उड़ाने का धमकी भरा ई-मेल मिला। ई-मेल के बाद तमाम सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गईं। मेल में दावा किया गया कि तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र सहित अजमेर कलेक्ट्रेट कार्यालय और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में 4 आरडीएक्स आईईडी लगाए गए हैं। रूस के राष्ट्रपति के भारत आते ही विस्फोट हो जाएगा।