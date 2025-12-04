4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

Ajmer Dargah: ईमेल में लिखा था.. ‘रूस के राष्ट्रपति के भारत आते ही हो जाएगा विस्फोट, लगे हैं 4 आरडीएक्स आईईडी’

Ajmer Dargah: ईमेल मिलने के बाद पुलिस, इंटेलिजेंस और एटीएस की टीमें मौके पर पहुंचीं। कलेक्ट्रेट और ख्वाजा साहब की दरगाह को खाली करवाकर चप्पे-चप्पे को छाना गया।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Kamal Mishra

Dec 04, 2025

ajmer dargah

अजमेर दरगाह (फोटो-पत्रिका)

अजमेर। जिला प्रशासन और दरगाह कमेटी को गुरुवार दोपहर कलेक्ट्रेट और गरीब नवाज की दरगाह को बम से उड़ाने का धमकी भरा ई-मेल मिला। ई-मेल के बाद तमाम सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गईं। मेल में दावा किया गया कि तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र सहित अजमेर कलेक्ट्रेट कार्यालय और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में 4 आरडीएक्स आईईडी लगाए गए हैं। रूस के राष्ट्रपति के भारत आते ही विस्फोट हो जाएगा।

ईमेल मिलने के बाद पुलिस, इंटेलिजेंस और एटीएस की टीमें मौके पर पहुंचीं। कलक्ट्रेट और ख्वाजा साहब की दरगाह को खाली करवाकर चप्पे-चप्पे को छाना गया। करीब ढाई घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली।

कलेक्ट्रेट में दो घंटे सर्च ऑपरेशन

एसपी वंदिता राणा के निर्देश पर एएसपी ग्रामीण दीपक कुमार शर्मा, एएसपी सीआइडी जोन राजेश मीणा, वृत्ताधिकारी, थानाधिकारियों के नेतृत्व में सुरक्षा एजेंसियों ने मेटल डिटेक्टर, डॉग स्क्वॉड व बीडीएस टीम के साथ कलेक्ट्रेट परिसर के तमाम ऑफिस में सर्च ऑपरेशन चलाकर जांच की। इससे पहले यहां काम करने वाले कर्मचारियों को बाहर निकाला गया। फिर इत्मिनान से तलाशी ली गई। करीब दो घंटे के सर्च में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।

दरगाह को खाली करवाया

सूचना मिलते ही सीओ लक्ष्मणराम टीम के साथ दरगाह परिसर में पहुंच गए। उन्होंने दरगाह थाना पुलिस व आरएएसी की मदद से सुरक्षा के लिहाज से परिसर को पूरी तरह खाली करवाया। कुछ देर बाद एएसपी दीपक कुमार शर्मा अन्य टीमों के साथ दरगाह पहुंचे। जायरीन को निकालने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। तलाशी में दरगाह के अंदर और बाहर तलाशी ली गई। हालांकि, ढाई घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस अधिकारी व सुरक्षा एजेंसियों ने दरगाह परिसर में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने का दावा किया। शाम को दरगाह पुन: जायरीन के लिए खोल दी गई।

सुरक्षा एजेंसियां कर रहीं जांच

असत्यापित ईमेल अकाउंट से मेल मिला, जिसमें कलेक्ट्रेट व दरगाह को बम से उड़ाने की बात कही गई थी। सुरक्षा के लिहाज से तमाम प्रोटोकॉल फॉलो किए गए। दरगाह खाली करवाकर तलाशी ली। दोनों जगह कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। ईमेल कहां से आया? कौन है? क्या मंशा थी? इन सवालों पर पुलिस व सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं। -वंदिता राणा, एसपी अजमेर

ये भी पढ़ें

Jaipur Bomb Threat: जयपुर कलेक्ट्रेट में बम होने की सूचना से हड़कंप, खाली कराया गया परिसर
जयपुर
Jaipur Collectorate

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

अजमेर शरीफ दरगाह

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Dec 2025 08:41 pm

Published on:

04 Dec 2025 08:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Ajmer Dargah: ईमेल में लिखा था.. ‘रूस के राष्ट्रपति के भारत आते ही हो जाएगा विस्फोट, लगे हैं 4 आरडीएक्स आईईडी’

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में 200 दुकानों पर नगर निगम ने लगाया लाल क्रॉस, दुकानदारों को अल्टीमेटम, फिर गरजेगी जेसीबी

Encroachment In Ajmer
अजमेर

Rajasthan News : पूर्व पत्नी के साथ होटल में ठहरे युवक ने संदिग्ध हालात में दी जान, किया था प्रेम विवाह

अजमेर

Rajasthan: अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियों में मचा हड़कंप; दरगाह परिसर करवाया खाली

Ajmer Dargah Bomb threat
अजमेर

सोशल मीडिया पर दोस्ती, शादी का झांसा देकर होटल में किया बलात्कार

Rape, rape in Ajmer, blackmailing, blackmailing in Ajmer, blackmailing of girl, rape in Rajasthan, Ajmer rape news
अजमेर

Ajmer: फोन की रिंग सुनाई नहीं दी; अब गोली मारकर आपके कान साफ करने पड़ेंगे’… व्यवसायी को ‘गैंगस्टर’ ने दी धमकी, मांगी 2 करोड़ रुपए की रंगदारी

अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.