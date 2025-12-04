4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

सोशल मीडिया पर दोस्ती, शादी का झांसा देकर होटल में किया बलात्कार

सोशल मीडिया पर शुरू हुई जान-पहचान युवती के लिए धोखा और देहशोषण का कारण बन गई। दिल्ली की युवती ने दिल्ली निवासी युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया है।

less than 1 minute read
Google source verification

अजमेर

image

kamlesh sharma

Dec 04, 2025

Rape, rape in Ajmer, blackmailing, blackmailing in Ajmer, blackmailing of girl, rape in Rajasthan, Ajmer rape news

प्रतीकात्मक तस्वीर

अजमेर। सोशल मीडिया पर शुरू हुई जान-पहचान युवती के लिए धोखा और देहशोषण का कारण बन गई। दिल्ली की युवती ने दिल्ली निवासी युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर दरगाह थाना पुलिस ने मुकदमा दर्जकर अनुसंधान शुरू कर दिया।

पुलिस के अनुसार पीड़िता ने रिपोर्ट दी कि उसकी पहचान कुछ समय पहले आरोपी दिल्ली के शहजाद अंसारी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुई। बातचीत के सिलसिले में दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी और शहजाद ने उससे शादी का प्रस्ताव रखकर उसको अपने झांसे में ले लिया। शहजाद ने उसको निकाह के लिए अजमेर बुलाया। वह उस पर भरोसा कर अजमेर पहुंची। जहां आरोपी उसे दरगाह थाना क्षेत्र में लाखन कोटड़ी होटल न्यू सुन्दरम में ले गया। जहां होटल में शहजाद ने उसको शादी का भरोसा दिलाते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया।

शादी से किया इनकार

पीडि़ता ने बताया कि कुछ समय बाद जब उसने शादी के शहजाद को अपने वादे को पूरा करने की बात कही, तो आरोपी मुकर गया और उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। पीड़िता ने दरगाह थाना पुलिस को मामले में शिकायत दी। पुलिस ने पीडिता की रिपोर्ट पर आरोपी शहजाद के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्जकर लिया। प्रकरण में थानाप्रभारी दिनेश जीवनानी अनुसंधान कर रहे है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Dec 2025 02:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / सोशल मीडिया पर दोस्ती, शादी का झांसा देकर होटल में किया बलात्कार

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan News : पूर्व पत्नी के साथ होटल में ठहरे युवक ने संदिग्ध हालात में दी जान, किया था प्रेम विवाह

अजमेर

Rajasthan: अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियों में मचा हड़कंप; दरगाह परिसर करवाया खाली

Ajmer Dargah Bomb threat
अजमेर

Ajmer: फोन की रिंग सुनाई नहीं दी; अब गोली मारकर आपके कान साफ करने पड़ेंगे’… व्यवसायी को ‘गैंगस्टर’ ने दी धमकी, मांगी 2 करोड़ रुपए की रंगदारी

अजमेर

हिमालय के पहाड़ों से राजस्थान आया विशालकाय दुर्लभ गिद्ध, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू

himalayan vulture
अजमेर

दो माह पहले बंगाल से अगवा 13 वर्षीय बालिका अजमेर में मिली

दो माह पहले बंगाल से अगवा 13 वर्षीय बालिका अजमेर में मिली
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.