सोशल मीडिया पर दोस्ती, शादी का झांसा देकर होटल में किया बलात्कार

प्रतीकात्मक तस्वीर
अजमेर। सोशल मीडिया पर शुरू हुई जान-पहचान युवती के लिए धोखा और देहशोषण का कारण बन गई। दिल्ली की युवती ने दिल्ली निवासी युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर दरगाह थाना पुलिस ने मुकदमा दर्जकर अनुसंधान शुरू कर दिया।
पुलिस के अनुसार पीड़िता ने रिपोर्ट दी कि उसकी पहचान कुछ समय पहले आरोपी दिल्ली के शहजाद अंसारी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुई। बातचीत के सिलसिले में दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी और शहजाद ने उससे शादी का प्रस्ताव रखकर उसको अपने झांसे में ले लिया। शहजाद ने उसको निकाह के लिए अजमेर बुलाया। वह उस पर भरोसा कर अजमेर पहुंची। जहां आरोपी उसे दरगाह थाना क्षेत्र में लाखन कोटड़ी होटल न्यू सुन्दरम में ले गया। जहां होटल में शहजाद ने उसको शादी का भरोसा दिलाते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया।
पीडि़ता ने बताया कि कुछ समय बाद जब उसने शादी के शहजाद को अपने वादे को पूरा करने की बात कही, तो आरोपी मुकर गया और उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। पीड़िता ने दरगाह थाना पुलिस को मामले में शिकायत दी। पुलिस ने पीडिता की रिपोर्ट पर आरोपी शहजाद के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्जकर लिया। प्रकरण में थानाप्रभारी दिनेश जीवनानी अनुसंधान कर रहे है।
