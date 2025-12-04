सोशल मीडिया पर दोस्ती, शादी का झांसा देकर होटल में किया बलात्कार

पुलिस के अनुसार पीड़िता ने रिपोर्ट दी कि उसकी पहचान कुछ समय पहले आरोपी दिल्ली के शहजाद अंसारी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुई। बातचीत के सिलसिले में दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी और शहजाद ने उससे शादी का प्रस्ताव रखकर उसको अपने झांसे में ले लिया। शहजाद ने उसको निकाह के लिए अजमेर बुलाया। वह उस पर भरोसा कर अजमेर पहुंची। जहां आरोपी उसे दरगाह थाना क्षेत्र में लाखन कोटड़ी होटल न्यू सुन्दरम में ले गया। जहां होटल में शहजाद ने उसको शादी का भरोसा दिलाते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया।