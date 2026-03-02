राजस्थान में मना खामेनेई की मौत का मातम, ट्रंप-नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतरा शिया समुदाय, फूंके पुतले

शिया धर्मगुरु मौलाना काजिम अली जैदी के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में राजस्थान भर में तीन दिनों के शोक की घोषणा की गई है। कैंडल मार्च के दौरान बच्चों से लेकर बुजुर्गों और महिलाओं के हाथों में खामेनेई की तस्वीरें थीं। समुदाय ने इसे 'कौम के लिए अपूरणीय क्षति' बताते हुए कहा कि रमजान के मुकद्दस महीने में हुई यह शहादत हमेशा याद रखी जाएगी।