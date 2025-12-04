राजस्थान में 200 दुकानों पर नगर निगम ने लगाया लाल क्रॉस, दुकानदारों को अल्टीमेटम, फिर गरजेगी जेसीबी

दरगाह बाजार में लाल निशान लगाते निगम के कर्मचारी। फोटो- पत्रिका
अजमेर। दरगाह के निजाम गेट से दिल्ली गेट के दोनों छोर पर अतिक्रमण की जद में आई दुकानों के बाहर नगर निगम की टीम ने लाल क्रॉस के निशान लगाकर दुकानदारों को चेताया है। तीन दिन में अतिक्रमण स्वत: हटाने की हिदायत दी गई है। लाल क्रॉस के निशान लगाए जाने के बाद कई दुकानदार सकते में आ गए।
अजमेर में दरगाह बाजार को अतिक्रमण मुक्त करने के साथ जायरीन एवं आमजन की सुविधा के लिए बाधक बने अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम प्रशासन ने कमर कस ली है। निगम आयुक्त देशलदान के निर्देश पर नगर निगम के जेईएन अरविन्द दायमा, राजेश मीणा एवं अशोक दाधीच टीम के साथ पहुंचे।
इस दौरान दुकानों के आगे व नाली के ऊपर पक्की चबूतरी बना कर अतिक्रमण करने, नाली के आगे करीब आठ से दस फीट तक टीनशेड व छप्पर बाहर निकालने वाले दुकानदारों को चिह्नित कर दुकानों के बाहर के हिस्से पर लाल क्रॉस के निशान लगाए गए। जेईएन दाधीच के अनुसार उर्स के मद्देनजर उच्चाधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। नालियों के आगे निकले सभी अतिक्रमण जेसीबी से हटाए जाएंगे।
