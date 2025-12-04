4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

अजमेर

राजस्थान में 200 दुकानों पर नगर निगम ने लगाया लाल क्रॉस, दुकानदारों को अल्टीमेटम, फिर गरजेगी जेसीबी

Encroachment In Ajmer: अजमेर में दरगाह बाजार इलाके को अतिक्रमण मुक्त बनाने की मुहिम तेज हो गई है। नगर निगम टीम ने कई दुकानों के बाहर लाल क्रॉस के निशान लगाकर तीन दिन में अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी है।

अजमेर

image

Rakesh Mishra

Dec 04, 2025

Encroachment In Ajmer

दरगाह बाजार में लाल निशान लगाते निगम के कर्मचारी। फोटो- पत्रिका

अजमेर। दरगाह के निजाम गेट से दिल्ली गेट के दोनों छोर पर अतिक्रमण की जद में आई दुकानों के बाहर नगर निगम की टीम ने लाल क्रॉस के निशान लगाकर दुकानदारों को चेताया है। तीन दिन में अतिक्रमण स्वत: हटाने की हिदायत दी गई है। लाल क्रॉस के निशान लगाए जाने के बाद कई दुकानदार सकते में आ गए।

प्रशासन ने कमर कसी

अजमेर में दरगाह बाजार को अतिक्रमण मुक्त करने के साथ जायरीन एवं आमजन की सुविधा के लिए बाधक बने अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम प्रशासन ने कमर कस ली है। निगम आयुक्त देशलदान के निर्देश पर नगर निगम के जेईएन अरविन्द दायमा, राजेश मीणा एवं अशोक दाधीच टीम के साथ पहुंचे।

हटेंगे सभी अतिक्रमण

इस दौरान दुकानों के आगे व नाली के ऊपर पक्की चबूतरी बना कर अतिक्रमण करने, नाली के आगे करीब आठ से दस फीट तक टीनशेड व छप्पर बाहर निकालने वाले दुकानदारों को चिह्नित कर दुकानों के बाहर के हिस्से पर लाल क्रॉस के निशान लगाए गए। जेईएन दाधीच के अनुसार उर्स के मद्देनजर उच्चाधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। नालियों के आगे निकले सभी अतिक्रमण जेसीबी से हटाए जाएंगे।

04 Dec 2025 08:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / राजस्थान में 200 दुकानों पर नगर निगम ने लगाया लाल क्रॉस, दुकानदारों को अल्टीमेटम, फिर गरजेगी जेसीबी

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

