राजस्थान में 200 दुकानों पर नगर निगम ने लगाया लाल क्रॉस, दुकानदारों को अल्टीमेटम, फिर गरजेगी जेसीबी

इस दौरान दुकानों के आगे व नाली के ऊपर पक्की चबूतरी बना कर अतिक्रमण करने, नाली के आगे करीब आठ से दस फीट तक टीनशेड व छप्पर बाहर निकालने वाले दुकानदारों को चिह्नित कर दुकानों के बाहर के हिस्से पर लाल क्रॉस के निशान लगाए गए। जेईएन दाधीच के अनुसार उर्स के मद्देनजर उच्चाधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। नालियों के आगे निकले सभी अतिक्रमण जेसीबी से हटाए जाएंगे।