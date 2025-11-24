Rajasthan: नहर खुलवाने गए जेईएन की जमकर हुई पिटाई, चेहरा हुआ लाल, पुलिस नहीं दर्ज कर रही रिपोर्ट

दरअसल, संभागीय आयुक्त के निर्देश पर नहर विभाग के अधिकारी नहरों में जल प्रवाह सुचारू करने और पानी चोरी रोकने के लिए लगातार निगरानी रख रहे हैं। दाईं मुख्य नहर की गैंता वितरिका की रामपुरिया माइनर में कुछ प्रभावशाली लोगों ने पानी बांध लिया था। इसकी सूचना पर शनिवार को सीएडी के कनिष्ठ अभियंता नितिन पटेल पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और किसानों से पानी खोलने के लिए कहा। इस दौरान इटावा प्रधान रिंकू मीणा व उनके आधा दर्जन समर्थक मौके पर पहुंचे और जेईएन से मारपीट करने लगे।