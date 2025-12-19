Kota Program: कोटा में 21 दिसंबर को पत्रिका की-नोट और 22 दिसंबर को स्त्री: देह से आगे विषय विवेचन कार्यक्रम का होगा आयोजन

Patrika Key-Note 2025 In Kota: पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश जी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर कोटा में ‘पत्रिका की-नोट’ और ‘स्त्री: देह से आगे’ विषय विवेचन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ‘पत्रिका की नोट’ कार्यक्रम का आयोजन 21 दिसंबर को अपराह्न 3:30 बजे कोटा में डीसीएम रोड स्थित होटल लोटस अनंता में होगा।