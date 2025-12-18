Year Ender Story: 2025 में राजस्थान की ये 5 हाई-प्रोफाइल शादी रही चर्चा का विषय, करोड़ों रुपए हुए खर्च, पहुंचे थे VVIP मेहमान

नवंबर 2025 को उदयपुर में अमेरिकी अरबपति रामाराजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना की शादी वामसी गडिराजू से हुई। यह ग्लोबल हाई-प्रोफाइल वेडिंग बनी, जिसमें हॉलीवुड और बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए। जूनियर डोनाल्ड ट्रंप, जस्टिन बीबर, जेनिफर लोपेज, और बॉलीवुड कलाकार जैसे शाहिद कपूर, माधुरी दीक्षित और कृति सेनन समारोह में मौजूद रहे। लेक पैलेस और सिटी पैलेस के जनाना महल में हल्दी, संगीत और मेहंदी समारोह आयोजित हुआ। समारोह में लग्जरी क्रूज से लेकर रॉयल पार्टी का आयोजन हुआ। इस शादी ने उदयपुर को ग्लोबल हाई-प्रोफाइल वेडिंग स्थल का रूप दे दिया।