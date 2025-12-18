Year Ender Story: 2025 में राजस्थान की ये 5 हाई-प्रोफाइल शादी रही चर्चा का विषय, करोड़ों रुपए हुए खर्च, पहुंचे थे VVIP मेहमान

फोटो: पत्रिका
High Profile Wedding In Rajasthan: राजस्थान में 2025 में कई हाई-प्रोफाइल शादियाँ हुईं, जिन्होंने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। इन शादियों में बॉलीवुड, हॉलीवुड और राजनीति जगत के वीआईपी मेहमान भी शामिल हुए। हर शादी में भव्य सजावट, आलीशान मंडप और लाखों-करोड़ों रुपए खर्च हुए।
नवंबर 2025 को पाली जिले के रणकपुर रोड स्थित होटल लाल बाग में सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर की पोती कोमल माथुर का विवाह मोनित के साथ हुआ। इस भव्य समारोह में देशभर से वीआईपी मेहमान आए।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम दीया कुमारी, और आसाम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य भी शामिल हुए। यहां 5 अस्थायी हेलीपैड बनाए और पूरे क्षेत्र में ड्रोन उड़ान पर प्रतिबंध लगाया दिया था। इस हाई-प्रोफाइल विवाह ने पाली को इस साल की सबसे चर्चित वेडिंग लोकेशन्स में शामिल कर दिया।
दिसंबर 2025 को जयपुर में कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और हरियाणा की शिप्रा शर्मा की शादी वैदिक परंपरा के अनुसार हुई। मंडप को तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर सजाया गया और कोलकाता से मंगाए गए फूलों से इसे खूबसूरत बनाया गया। साधु-संतों की मौजूदगी और वैदिक मंत्रोच्चार ने समारोह को पावन बना दिया। इसमें बॉलीवुड सिंगर बी-प्राक, कथावाचक जया किशोरी, महाराज अनिरुद्धाचार्य, पंडित धीरेंद्र शास्त्री समेत कई लोग शामिल हुए। शादी सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुई।
नवंबर 2025 को उदयपुर में अमेरिकी अरबपति रामाराजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना की शादी वामसी गडिराजू से हुई। यह ग्लोबल हाई-प्रोफाइल वेडिंग बनी, जिसमें हॉलीवुड और बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए। जूनियर डोनाल्ड ट्रंप, जस्टिन बीबर, जेनिफर लोपेज, और बॉलीवुड कलाकार जैसे शाहिद कपूर, माधुरी दीक्षित और कृति सेनन समारोह में मौजूद रहे। लेक पैलेस और सिटी पैलेस के जनाना महल में हल्दी, संगीत और मेहंदी समारोह आयोजित हुआ। समारोह में लग्जरी क्रूज से लेकर रॉयल पार्टी का आयोजन हुआ। इस शादी ने उदयपुर को ग्लोबल हाई-प्रोफाइल वेडिंग स्थल का रूप दे दिया।
कोटा में राजस्थान कैडर के आईएएस चारु और आईपीएस सुजीत शंकर की शादी हुई। ये विवाह इसलिए खास रहा क्योंकि इसका आयोजन भारत के पहले हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट पर किया गया। दोनों अफसरों की शादी में प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक गणमान्य लोग शामिल हुए, लेकिन समारोह सादगी से संपन्न हुआ।
दिसंबर 2025 को IAS रवि कुमार सिहाग और IAS इशिता राठी ने अनूपगढ़ में दहेज-मुक्त विवाह संपन्न किया। दोनों की मुलाकात LBSNAA, मसूरी में हुई थी और दोस्ती धीरे-धीरे प्रेम में बदल गई। शादी में करीबी रिश्तेदार और मित्र शामिल हुए। नवविवाहित जोड़े ने पारंपरिक रस्में निभाई लेकिन दहेज जैसी कुरीतियों से दूरी बनाई। यह विवाह समाज के लिए प्रेरणादायक बन गया और युवाओं को सकारात्मक संदेश दिया। ये दहेज-मुक्त वेडिंग राजस्थान की हाई-प्रोफाइल और मिसाल कायम करने वाली शादियों में शामिल हो गई।
बड़ी खबरेंView All
कोटा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग