खुशखबरी: कोटा में उच्च शिक्षा और टेक्नोलॉजी को मिलेगी नई उड़ान, ट्रिपल आइटी में AI समेत ये कोर्स होंगे शुरू

Good News For Kota: देश में शिक्षा नगरी के नाम से विख्यात कोटा में शिक्षा क्षेत्र को और मजबूत करने की योजनाओं को तैयार किया जा रहा है। कोटा को देश में उच्च शिक्षा और टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसी कड़ी में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के साथ संसद भवन में बुधवार को लंबी बैठक हुई। इसमें कोटा-बूंदी क्षेत्र में उच्च शिक्षा एवं स्कूली शिक्षा के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत एवं सार्थक चर्चा की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने विशेष समिति गठित करने के निर्देश दिए, जो एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।