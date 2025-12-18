Bharatpur : भरतपुर के नदबई क्षेत्रवासियों को अब जाम से मिलेगी राहत, रेलवे-पीडब्ल्यूडी विभाग में हुई सहमति

Bharatpur : भरतपुर के नदबई क्षेत्र के लोगों के लिए लंबे समय से चली आ रही जाम की समस्या से निजात मिलने की उम्मीद अब पूरी तरह साकार होती नजर आ रही है। कस्बे के बाईपास पर निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) को लेकर रेलवे और पीडब्ल्यूडी विभाग के बीच आखिरकार सहमति बन गई है। रेलवे विभाग ने पीडब्ल्यूडी को रेलवे पोर्शन में गर्डर लॉन्चिंग कार्य के लिए 20 दिसंबर से 23 दिसंबर तक की तिथि दे दी है। इसके साथ ही वर्षों से अधर में लटके आरओबी निर्माणकार्य को अब गति मिलने की उम्मीद जगी है।