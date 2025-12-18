Bharatpur : भरतपुर के नदबई क्षेत्रवासियों को अब जाम से मिलेगी राहत, रेलवे-पीडब्ल्यूडी विभाग में हुई सहमति

नदबई. बाईपास पर अधूरा पड़ा आरओबी। फोटो पत्रिका
Bharatpur : भरतपुर के नदबई क्षेत्र के लोगों के लिए लंबे समय से चली आ रही जाम की समस्या से निजात मिलने की उम्मीद अब पूरी तरह साकार होती नजर आ रही है। कस्बे के बाईपास पर निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) को लेकर रेलवे और पीडब्ल्यूडी विभाग के बीच आखिरकार सहमति बन गई है। रेलवे विभाग ने पीडब्ल्यूडी को रेलवे पोर्शन में गर्डर लॉन्चिंग कार्य के लिए 20 दिसंबर से 23 दिसंबर तक की तिथि दे दी है। इसके साथ ही वर्षों से अधर में लटके आरओबी निर्माणकार्य को अब गति मिलने की उम्मीद जगी है।
कस्बे सहित आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग लंबे समय से आरओबी के धीमी गति से चल रहे निर्माण कार्य को लेकर परेशान थे। रेलवे क्रॉसिंग के कारण नदबई में आए दिन लगने वाले जाम से आमजन, व्यापारियों, विद्यार्थियों और राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार तो एम्बुलेंस और जरूरी सेवाओं को भी जाम में फंसना पड़ा, जिससे लोगों में रोष व्याप्त था।
आरओबी निर्माण में हो रही देरी को लेकर क्षेत्रीय विधायक जगत सिंह ने भी गंभीरता दिखाई। उन्होंने कई बार पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए और कार्य में तेजी लाने के लिए समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया। विधायक के हस्तक्षेप के चलते दोनों विभागों के बीच लंबे समय से चली आ रही तकनीकी और प्रशासनिक अड़चनें दूर हो सकीं।
रेलवे विभाग की ओर से गार्डर लॉन्चिंग की तिथियां तय किए जाने के बाद अब आरओबी के सबसे महत्वपूर्ण चरण की शुरुआत होने जा रही है। गार्डर लॉन्चिंग का कार्य पूरा होते ही ओवरब्रिज के निर्माण को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। इससे न केवल नदबई कस्बे के भीतर लगने वाले जाम से राहत मिलेगी, बल्कि अन्य मार्गों पर आवागमन भी सुगम होगा।
क्षेत्रवासियों का कहना है कि आरओबी बन जाने से समय की बचत के साथ-साथ जाम से भी निजात मिलेगी। साथ ही नदबई के विकास को नई दिशा मिलेगी और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
