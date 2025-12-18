18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

Bharatpur : भरतपुर के नदबई क्षेत्रवासियों को अब जाम से मिलेगी राहत, रेलवे-पीडब्ल्यूडी विभाग में हुई सहमति

Bharatpur : भरतपुर के नदबई क्षेत्रवासियों को अब जाम से राहत मिलेगी। रेलवे-पीडब्ल्यूडी विभाग में सहमति हो गई है। गार्डर लॉन्चिंग कार्य 20 से 23 दिसंबर तक होगा। जिसके बाद आरओबी निर्माण में तेजी आएगी।

2 min read
Google source verification

भरतपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 18, 2025

Bharatpur Nadbai area Residents get relief from traffic congestion railway and PWD departments an agreement

नदबई. बाईपास पर अधूरा पड़ा आरओबी। फोटो पत्रिका

Bharatpur : भरतपुर के नदबई क्षेत्र के लोगों के लिए लंबे समय से चली आ रही जाम की समस्या से निजात मिलने की उम्मीद अब पूरी तरह साकार होती नजर आ रही है। कस्बे के बाईपास पर निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) को लेकर रेलवे और पीडब्ल्यूडी विभाग के बीच आखिरकार सहमति बन गई है। रेलवे विभाग ने पीडब्ल्यूडी को रेलवे पोर्शन में गर्डर लॉन्चिंग कार्य के लिए 20 दिसंबर से 23 दिसंबर तक की तिथि दे दी है। इसके साथ ही वर्षों से अधर में लटके आरओबी निर्माणकार्य को अब गति मिलने की उम्मीद जगी है।

कस्बे सहित आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग लंबे समय से आरओबी के धीमी गति से चल रहे निर्माण कार्य को लेकर परेशान थे। रेलवे क्रॉसिंग के कारण नदबई में आए दिन लगने वाले जाम से आमजन, व्यापारियों, विद्यार्थियों और राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार तो एम्बुलेंस और जरूरी सेवाओं को भी जाम में फंसना पड़ा, जिससे लोगों में रोष व्याप्त था।

आरओबी निर्माण में हो रही देरी पर विधायक गंभीर

आरओबी निर्माण में हो रही देरी को लेकर क्षेत्रीय विधायक जगत सिंह ने भी गंभीरता दिखाई। उन्होंने कई बार पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए और कार्य में तेजी लाने के लिए समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया। विधायक के हस्तक्षेप के चलते दोनों विभागों के बीच लंबे समय से चली आ रही तकनीकी और प्रशासनिक अड़चनें दूर हो सकीं।

गार्डर लॉन्चिंग के बाद ओवरब्रिज का निर्माण तेजी गति से होगा

रेलवे विभाग की ओर से गार्डर लॉन्चिंग की तिथियां तय किए जाने के बाद अब आरओबी के सबसे महत्वपूर्ण चरण की शुरुआत होने जा रही है। गार्डर लॉन्चिंग का कार्य पूरा होते ही ओवरब्रिज के निर्माण को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। इससे न केवल नदबई कस्बे के भीतर लगने वाले जाम से राहत मिलेगी, बल्कि अन्य मार्गों पर आवागमन भी सुगम होगा।

आरओबी से समय की बचत व जाम से मिलेगी राहत

क्षेत्रवासियों का कहना है कि आरओबी बन जाने से समय की बचत के साथ-साथ जाम से भी निजात मिलेगी। साथ ही नदबई के विकास को नई दिशा मिलेगी और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Highway : राजस्थान के लिए अच्छी खबर, सूरतगढ़ व श्रीगंगानगर हाईवे अब होगा फोर लेन, इससे होंगे ये फायदे
जयपुर
Rajasthan Good news Suratgarh and Sri Ganganagar highway will be four-lane

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

18 Dec 2025 10:00 am

Published on:

18 Dec 2025 09:59 am

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Bharatpur : भरतपुर के नदबई क्षेत्रवासियों को अब जाम से मिलेगी राहत, रेलवे-पीडब्ल्यूडी विभाग में हुई सहमति

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

यूं ही 14 करोड़ में नहीं बिक गए कार्तिक शर्मा, पीछे की कहानी पढ़ छलक जाएंगी आंखें, मां के बिके गहने, पिता पर 28 लाख का हुआ कर्ज

Kartik Sharma
भरतपुर

Rajasthan : अब बिना दस्तावेज मिलेगा सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क इलाज, सीएम भजनलाल ने दी सहमति

Rajasthan government hospitals free treatment without documents CM Bhajanlal given approval
भरतपुर

IPL Auction में चमका राजस्थान का बेटा, CSK ने कार्तिक शर्मा को 14.20 करोड़ में खरीदा, मां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता

Kartik Sharma
भरतपुर

Success Story : राजस्थान के मेवात के छोरे का कमाल, साहिब खान को गूगल कंपनी में मिला 90 लाख का सालाना पैकेज

Success Story Mewat young man achieves a remarkable feat Sahib Khan Google Company job 90 lakh rupees annual package
भरतपुर

Bharatpur : कामां का नया नाम अब होगा कामवन, ध्वनि मत से प्रस्ताव पास

Bharatpur Kaman new name now Kamaban proposal passed Bhajanlal government will send it approval soon
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.