भरतपुर

Success Story : राजस्थान के मेवात के छोरे का कमाल, साहिब खान को गूगल कंपनी में मिला 90 लाख का सालाना पैकेज

Success Story : राजस्थान के मेवात के छोरे का कमाल। साहिब खान को गूगल कंपनी में 90 लाख रुपए का सालाना पैकेज मिला। साहिब खान ने पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया।

Google source verification

भरतपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 16, 2025

Success Story Mewat young man achieves a remarkable feat Sahib Khan Google Company job 90 lakh rupees annual package

साहिब खान। फोटो - फेसबुक

Success Story : साइबर ठगी के मामलों के कारण अक्सर बदनामियों में रहने वाला मेवात अब अपनी प्रतिभा और शिक्षा के बल पर नई पहचान बना रहा है। राजस्थान के मेवात के छोरे ने कमाल किया है। साहिब खान को गूगल कंपनी में 90 लाख रुपए का सालाना पैकेज मिला। जिसके बाद पूरे क्षेत्र के लोग गर्व का अनुभव कर रहे हैं।

पूरे क्षेत्र का नाम किया रोशन

डीग जिले की पहाड़ी तहसील के भोंरी गांव निवासी साहिब खान को गूगल कंपनी में चुना गया है। जहां उसे 90 लाख रुपए का सालाना पैकेज मिला है। यह चयन पाकर साहिब खान ने पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है।

12वीं बोर्ड परीक्षा में राजस्थान में किया था टॉप

साहिब खान ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में 97.50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर राजस्थान में टॉप किया था। इसके बाद उन्होंने पहली ही कोशिश में आईआईटी की परीक्षा उत्तीर्ण कर 559वीं रैंक हासिल की। जिसके बाद उसने आईआईटी गुवाहाटी में प्रवेश लिया।

मेवात के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बना साहिब खान

साधारण ग्रामीण परिवेश से निकलकर वैश्विक कंपनी तक पहुंचने का साहिब खान का सफर मेवात के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बन गया है। उनकी सफलता यह संदेश देती है कि शिक्षा, मेहनत और सही दिशा से किसी भी क्षेत्र की पहचान बदली जा सकती है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

16 Dec 2025 03:25 pm

Published on:

16 Dec 2025 03:21 pm

