चलती बस में यात्री के साथ लगातार थप्पड़ों से मारपीट की गई। घटना में शामिल कंडक्टर की पहचान नरेंद्र फौजदार के रूप में हुई हैं, जो उस दिन बस में ड्यूटी पर था। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि यात्री गियर बॉक्स और सीट के बीच फंसा हुआ है। चिंताजनक बात यह रही कि बस में मौजूद अन्य यात्रियों में से किसी ने भी बीच-बचाव करने की कोशिश नहीं की। वहीं चालक भी पूरी घटना के दौरान बस को सामान्य रूप से चलाता रहा और उसने भी यात्री को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया।