14 दिसंबर 2025,

रविवार

भरतपुर

या​त्री ने पूछी थी बस इतनी सी बात…भड़के रोडवेज कंडक्टर ने उसे पटक-पटक कर मारा

भरतपुर में लोहागढ़ आगार की चलती रोडवेज बस में कंडक्टर की ओर से यात्री के साथ बेरहमी से मारपीट किए जाने का वीडियो आया है। वीडियो के वायरल होते ही रोडवेज प्रशासन में हड़कंप मच गया है।

भरतपुर

image

Anand Prakash Yadav

Dec 14, 2025

रोडवेज बस में यात्री से मारपीट करता कंडक्टर, पत्रिका फोटो

भरतपुर। रोडवेज बस में यात्रियों की सुरक्षा और सम्मान को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए है। लोहागढ़ आगार की चलती रोडवेज बस में कंडक्टर की ओर से यात्री के साथ बेरहमी से मारपीट किए जाने का वीडियो आया है। वीडियो के वायरल होते ही रोडवेज प्रशासन में हड़कंप मच गया है और अब मामले में जांच व कार्रवाई की बात कही जा रही है।

बताया जा रहा है कि यह घटना मथुरा मार्ग पर 11 दिसंबर की है। आरजे-05 पीए 7169 नंबर की रोडवेज बस में सफर कर रहे एक यात्री ने किराया देने के बाद कंडक्टर से बचे हुए रुपए लौटाने की मांग की थी। इसी बात पर कंडक्टर आपा खो बैठा और उसने यात्री को चालक के पास स्थित केबिन में गियर बॉक्स के पास नीचे पटक दिया।

मूकदर्शक बने अन्य यात्री

चलती बस में यात्री के साथ लगातार थप्पड़ों से मारपीट की गई। घटना में शामिल कंडक्टर की पहचान नरेंद्र फौजदार के रूप में हुई हैं, जो उस दिन बस में ड्यूटी पर था। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि यात्री गियर बॉक्स और सीट के बीच फंसा हुआ है। चिंताजनक बात यह रही कि बस में मौजूद अन्य यात्रियों में से किसी ने भी बीच-बचाव करने की कोशिश नहीं की। वहीं चालक भी पूरी घटना के दौरान बस को सामान्य रूप से चलाता रहा और उसने भी यात्री को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया।

रोडवेज बसों में यात्री सुरक्षा के दावे खोखले

राजस्थान रोडवेज की बसों में यात्री सुरक्षा खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई दावे किए गए हैं। जबकि हकीकत में हालात इसके ठीक उलट हैं। रोडवेज बसों में अब तक पैनिक बटन ही इंस्टॉल नहीं किए गए हैं। दूसरी तरफ यात्रियों से रोडवेज स्टाफ का बर्ताव भी ठीक नहीं होता। पिछले दिनों प्रदेश के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने एक रोडवेज बस का औचक निरीक्षण किया था जिस पर रोडवेज बस का कंडक्टर ही उन्हे नहीं पहचान सका। हालांकि बाद में उसने डिप्टी सीएम से इस बारे में माफी मांगी।

तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करेंगे

वीडियो अभी मेरे संज्ञान में आया है। पूरे मामले में चालक और परिचालक दोनों के बयान लिए जाएंगे। जांच कर पूरी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाएगी और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
राकेश सैनी, मुख्य प्रबंधक, लोहागढ़ आगार

Published on:

14 Dec 2025 11:49 am

या​त्री ने पूछी थी बस इतनी सी बात…भड़के रोडवेज कंडक्टर ने उसे पटक-पटक कर मारा

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

