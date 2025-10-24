सुरक्षा पर सवाल: रोडवेज बसों में पैनिक बटन बने शोपीस

सीकर, नागौर, बीकानेर, गंगानगर डिपो के परिचालकों के अनुसार रोडवेज बसों में एक साल में महिलाओं से छेड़छाड़ और चोरी की चार दर्जन से ज्यादा घटनाएं हुई है। पुलिस जांच के दौरान पीड़ितों ने बताया कि घटनाक होने के दौरान पैनिक बटन ही बंद मिले तो किसे शिकायत करते। स्थिति यह है कि प्रदेश के 52 डिपो में करीब आधा दर्जन डिपो ही पैनिक बटन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं वहीं मुयालय पर बने कंट्रोल रूम में स्टाफ की 40 फीसदी पद खाली है। इससे यह सिस्टम बसों में धूल खा रहा है। लोगों ने बताया कि पैनिक बटन और कंट्रोल रूम सही तरह से काम करते, तो कई घटनाएं रोकी जा सकती थीं। वहीं महिला यात्रियों का कहना है कि रोडवेज में महिलाओं की सुरक्षा का दावा सिर्फ पोस्टर तक सीमित है।