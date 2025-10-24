Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

सुरक्षा पर सवाल: रोडवेज बसों में पैनिक बटन बने शोपीस

रोडवेज बसों में महिलाओं की सुरक्षा के बड़े-बड़े दावों के बीच लगाए गए पैनिक बटन अब सिर्फ दिखावे की चीज बनकर रह गए हैं। दो साल पहले निगम ने महिला यात्रियों को सुरक्षित माहौल देने के लिए सभी बसों में ये सिस्टम लगाया था। हालत यह है कि इनमें से 80 फीसदी से ज्यादा बटन खराब हैं या निष्क्रिय पड़े हैं।

3 min read

सीकर

image

Puran Singh Shekhawat

Oct 24, 2025

निगम मुख्यालय में कंट्रोल रूम और डिपो में सौंपी थी जिम्मेदारी

इन उदाहरणों से समझें लापरवाही को

केस एक: सीकर से बीकानेर जा रहे यात्री कमल कुमार (परिवर्तित नाम ) 17 अक्टूबर को दोपहर में सीकर से रोडवेज बस बैठे। बकौल यात्री जयपुर से लगातार एक शस बस में उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहा था। बुजुर्ग होने के नाते उन्होंने डर के मारे शिकायत की तो कंडक्टर बोला सर पैनिक बटन तो काफी समय से काम ही नहीं करते। पूरी यात्रा डर और बेचैनी में गुज़री।

केस दो: सीकर की सोनिया चौधरी (परिवर्तित नाम ) ने बताया वह 10 अक्टूबर की रात जयपुर से नागौर जा रही थी। जयपुर से सीकर के बीच रींगस के पास यात्रियों की भीड़ के दौरान पीछे की सीट पर बैठे एक युवक ने उसके साथ छेडछाड़ का प्रयास किया। इस पर बस में लगा पैनिक बटन दबाया लेकिन कोई कार्रवाई तो दूर बस स्टॉफ तक को पता नहीं चला। जोर से चिल्लाने के बाद कंडक्टर पास आया और उसने युवक को अगले स्टैंड पर बस से उतार दिया।

सीकर. रोडवेज बसों में महिलाओं की सुरक्षा के बड़े-बड़े दावों के बीच लगाए गए पैनिक बटन अब सिर्फ दिखावे की चीज बनकर रह गए हैं। दो साल पहले निगम ने महिला यात्रियों को सुरक्षित माहौल देने के लिए सभी बसों में ये सिस्टम लगाया था। हालत यह है कि इनमें से 80 फीसदी से ज्यादा बटन खराब हैं या निष्क्रिय पड़े हैं। आश्चर्य की बात है कि हाल में रोडवेज के बेडे में शामिल हुई बसों में भी पैनिक बटन काम नहीं कर रहा है, इधर बसों में महिलाओं से छेड़छाड़ और बदमाशी की घटनाएं लगातार हो रही हैं। इसके बाद भी इस तरफ जिमेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं।

सभी बसों में लगाए गए थे पैनिक बटन

गौरतलब है कि राजस्थान पथ पविहन निगम की ओर से महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2023 में रोडवेज की करीब 3500 बसों में जीपीएस आधारित पैनिक बटन लगाए गए थे। इसमें बटन दबाने पर सीधा सिग्नल निगम मुयालय स्थित कंट्रोल रूम और संबंधित डिपो तक पहुंचना था, जिससे पुलिस को तुरंत अलर्ट भेजा जा सके। अब हाल यह है कि कई बसों में बटन दबाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। रोडवेज अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सिस्टम की मॉनिटरिंग ही बंद है। बजट और मेंटेनेंस की कमी के कारण ये काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि इस संबंध में उच्चाधिकारियों को कई बार अवगत कराया जा चुका है।

चिंता: एक साल में चार दर्जन से ज्यादा घटनाएं

सीकर, नागौर, बीकानेर, गंगानगर डिपो के परिचालकों के अनुसार रोडवेज बसों में एक साल में महिलाओं से छेड़छाड़ और चोरी की चार दर्जन से ज्यादा घटनाएं हुई है। पुलिस जांच के दौरान पीड़ितों ने बताया कि घटनाक होने के दौरान पैनिक बटन ही बंद मिले तो किसे शिकायत करते। स्थिति यह है कि प्रदेश के 52 डिपो में करीब आधा दर्जन डिपो ही पैनिक बटन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं वहीं मुयालय पर बने कंट्रोल रूम में स्टाफ की 40 फीसदी पद खाली है। इससे यह सिस्टम बसों में धूल खा रहा है। लोगों ने बताया कि पैनिक बटन और कंट्रोल रूम सही तरह से काम करते, तो कई घटनाएं रोकी जा सकती थीं। वहीं महिला यात्रियों का कहना है कि रोडवेज में महिलाओं की सुरक्षा का दावा सिर्फ पोस्टर तक सीमित है।

टॉपिक एक्सपर्ट:

समय पर मॉनिटरिंग व देखभाल होनी चाहिए

सुरक्षित सफर करने के प्रशासन ने लाखों रुपए खर्च करके रोडवेज की बसों में पैनिक बटन लगाए थे। यह बड़े शर्म की बात है कि अधिकारियों की लापरवाही और देखरेख के अभाव में ये बटन अब शोपीस बन गए है। पैनिक बटन के खराब होने से बस के स्टॉफ को समय पर यात्रियों की पीड़ा की सूचना नहीं लग पाती है। सरकार को चाहिए कि यात्रियों की सुरक्षा को लेकर इस प्रकार की लापरवाही नहीं बरते। सरकार पैनिक बटन व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग करे, जिससे यात्रियों को फायदा मिल सके।

महावीर पारीक, सेवानिवृत्त कर्मचारी, राजसथान रोडवेज

शिकायत मिलने पर कार्रवाई करते हैं...

मॉनिटरिंग मुख्यालय स्तर पर की जाती है। पैनिक बटन खराब होने की सूचना पर कार्रवाई की जाती है। डिपो की सभी रोडवेज बस में लगे पैनिक बटन काम कर रहे हैं। अगर कहीं से किसी बटन खराब होने की सूचना व शिकायत मिलने पर खराब पैनिक बटन को ठीक करवा दिया जाएगा।

दीपक कुमावत, मुख्यप्रबंधक सीकर आगार

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Oct 2025 11:41 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / सुरक्षा पर सवाल: रोडवेज बसों में पैनिक बटन बने शोपीस

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राहत: कल्याण अस्पताल में शुरू होगी लैब्डा और कप्पा जांच

सीकर

राहत: एक नवम्बर से शुरू होगी मूंग और मूंगफली की खरीद

खास खबर

Rajasthan: किसानों के लिए राहत की खबर, इस कीमत पर सरकार खरीदेगी मूंग-मूंगफली, ऑनलाइन पंजीयन शुरू

mung samarthan mulya
सीकर

Sikar: दूसरी महिला के साथ अवैध संबंधों से परेशान पत्नी ने किया सुसाइड, थाने जाकर बोला पति ‘कर्मचारी बनाता था विवाह का दबाव…’

सीकर

Khatu Shyam Birthday 2025: नवंबर महीने की इस तारीख को मनेगा बाबा खाटू श्याम का जन्मोत्सव, मंदिर में भक्तों का लगेगा तांता, ऐसे बनाएं घर पर भोग प्रसाद

Khatu Shyam Birthday 2025
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.