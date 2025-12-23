बड़ी खुशखबरी: आंगनबाड़ी केंद्रों के इन रिक्त पदों पर होगी भर्ती, विभाग ने मांगे आवेदन, 18 जनवरी तक कर सकते हैं जमा

ASHA Workers Recruitment: चिकित्सा विभाग की ओर से जिले में आशा सहयोगिनियों के रिक्त पदों के लिए भर्ती की जाएगी। इसके लिए विभाग की ओर से पात्र लोगों से आवेदन मांगे गए हैं। जिले के गांवों के आंगनबाड़ी केन्द्रों में आशा सहयोगिनियों के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों के लिए आवेदन संबंधित खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में जमा किए जाएंगे।