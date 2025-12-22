Sikar: पढ़ने के लिए रूस गए युवक की 3 महीने से कोई खबर नहीं, एक साल पहले ही हुई थी शादी, पत्नी और माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल

बीकानेर के लूणकरणसर के अरजनसर गांव निवासी अजय गोदारा का चार दिन पहले ही रूस से ताबूत में आए शव के बाद संदीप के परिजनों की बेचैनी और बढ़ गई है। क्योंकि अजय भी संदीप की तरह स्टडी वीजा पर रूस जाने के बाद एजेंट का शिकार होकर युक्रेन युद्ध में भेज दिया गया था। जिसकी मौत की सूचना परिजनों को 10 दिसंबर को मिली थी। संदीप के की मांग है कि केंद्र सरकार को जल्द इस संबंध में रूस सरकार से वार्ता कर संदीप को सुरक्षित वापस लाने का प्रयास करना चाहिए।