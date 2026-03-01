16 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

राजस्थान के दो सांसदों ने संसद में उठाई इन ट्रेनों की मांग

राजस्थान में नई ट्रेनों के लिए लोकसभा व राज्यसभा में उठी मांग

less than 1 minute read
Google source verification

सीकर

image

Sachin Mathur

Mar 16, 2026

train

ट्रेन। पत्रिका फाइल फोटो

सीकर. सांसद अमराराम व राज्यसभा सदस्य घनश्याम तिवाड़ी ने संसद के दोनों सदनों में सीकर में रेलवे के विस्तार का मुद्दा उठाया है। सांसद अमराराम ने लोकसभा में फतेहपुर से रतनगढ़, सरदारशहर होते हुए हनुमानगढ़ तक नई रेल लाइन की मांग के साथ सैनिक एक्सप्रेस ट्रेन को भी तीन की बजाय सातों दिन संचालित करते हुए हरिद्वार तक चलाने की मांग की। खाटूश्यामजी में बढ़ते श्रद्धालुओं का हवाला देते हुए सीकर से रींगस होते हुए जयपुर व दिल्ली के लिए शटल ट्रेन संचालन का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि इससे श्रद्धालुओं के साथ सैनिकों, व्यापारियों व आमजन को भी लाभ होगा। सीकर व रींगस रेलवे स्टेशन का विकास कार्य समय पर पूरा नहीं होने की बात कहते हुए उन्होंने ये कार्य भी जल्द करवाने की मांग की। अमराराम ने ईंधन की बचत व सुरक्षित परिवहन के लिहाज से देश में सड़कों से ज्यादा रेलवे का विकास करने का पक्ष भी रखा।

सीकर से बीकानेर वंदेभारत की मांग

इधर, सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने राज्यसभा में जयपुर से सीकर होते हुए बीकानेर तक वंदेभारत ट्रेन चलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जयपुर पर्यटक व धार्मिक केंद्र है। यहां से सीकर में खाटूश्यामजी, सालासर, जीणमाता और रैवासा के अलावा चूरू में सालासर और बीकानेर में करणी माता तक काफी श्रद्धालु पहुंचते हैं। तीन लाख बाहरी छात्रों के साथ सीकर बड़ी शिक्षा नगरी भी बन गया है। ऐसे में जयपुर से सीकर व चूरू होते हुए भी वंदेभारत ट्रेन चलाई जानी चाहिए।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

रेल बजट

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Mar 2026 09:39 pm

Published on:

16 Mar 2026 09:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / राजस्थान के दो सांसदों ने संसद में उठाई इन ट्रेनों की मांग

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur Ringas Highway Project: खाटूश्याम जाने वाले भक्तों के लिए बड़ी राहत की तैयारी, जयपुर-रींगस हाईवे होगा 6 लेन

सीकर

बालाजी मंदिर में बिखरा खून इंसान का निकला, 50 कैमरों में भी नहीं दिखा कोई संदिग्ध, पुलिस के लिए पहेली बनी वारदात

Sikar Human Blood Found in Piprali Balaji Temple No Suspect Seen in 50 CCTV Cameras Mystery Deepens for Police
सीकर

राजस्थान के इस जिले में बेटों से ज्यादा पैदा हुई बेटियां, लेकिन इन 3 इलाकों में बड़ी गिरावट, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

Sikar sex ratio
सीकर

Rajasthan NCS Report: रोजगार की चाह महिलाओं में पुरुषों से ज्यादा, ट्रांसजेंडर भी आ रहे आगे, 64 की उम्र में भी लोग ढूंढ रहे काम

Rajasthan NCS Report
सीकर

Sikar News: सीकर में दो लड़कियां रहस्यमय तरीके से लापता, लाखों के गहने और नगदी भी गायब, पुलिस जांच में जुटी

Sikar missing girls, minor girl missing, 25-year-old woman missing, cash stolen, jewellery stolen, Sikar police investigation, neighbour suspect, home theft, missing person case, Sikar crime news, valuables stolen, family report, investigation ongoing, girls disappearance, Sikar incidents
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.