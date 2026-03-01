राजस्थान के दो सांसदों ने संसद में उठाई इन ट्रेनों की मांग

सीकर. सांसद अमराराम व राज्यसभा सदस्य घनश्याम तिवाड़ी ने संसद के दोनों सदनों में सीकर में रेलवे के विस्तार का मुद्दा उठाया है। सांसद अमराराम ने लोकसभा में फतेहपुर से रतनगढ़, सरदारशहर होते हुए हनुमानगढ़ तक नई रेल लाइन की मांग के साथ सैनिक एक्सप्रेस ट्रेन को भी तीन की बजाय सातों दिन संचालित करते हुए हरिद्वार तक चलाने की मांग की। खाटूश्यामजी में बढ़ते श्रद्धालुओं का हवाला देते हुए सीकर से रींगस होते हुए जयपुर व दिल्ली के लिए शटल ट्रेन संचालन का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि इससे श्रद्धालुओं के साथ सैनिकों, व्यापारियों व आमजन को भी लाभ होगा। सीकर व रींगस रेलवे स्टेशन का विकास कार्य समय पर पूरा नहीं होने की बात कहते हुए उन्होंने ये कार्य भी जल्द करवाने की मांग की। अमराराम ने ईंधन की बचत व सुरक्षित परिवहन के लिहाज से देश में सड़कों से ज्यादा रेलवे का विकास करने का पक्ष भी रखा।