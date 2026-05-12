Rajasthan NEET 2026: 10 हजार से ज्यादा छात्रों तक पहुंचा गेस पेपर, 1 हजार सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही SOG

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मामले को गंभीर बताया है। उन्होंने कहा कि यदि कथित गैस पेपर के इतने सवाल परीक्षा में आए हैं तो यह पेपर लीक की ओर गंभीर संकेत है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की विश्वसनीयता लगातार सवालों के घेरे में है और मामले की निष्पक्ष व समयबद्ध जांच होनी चाहिए। डोटासरा ने सोशल मीडिया पर इस मामले की सीबीआई जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।