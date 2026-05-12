12 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

Rajasthan NEET 2026: 10 हजार से ज्यादा छात्रों तक पहुंचा गेस पेपर, 1 हजार सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही SOG

NEET UG 2026 Paper Case Update : नीट यूजी-2026 परीक्षा से पहले 410 सवालों वाला कथित गेस पेपर जिले में तैयारी करने वाले करीब 10 हजार से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंच गया था। इस आधार पर केंद्र व प्रदेश की जांच एजेंसियां भी अलर्ट हो गई है।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

kamlesh sharma

May 12, 2026

neet guess paper sikar sog investigation rajasthan

सांकेतिक तस्वीर (फोटो एआई)

NEET UG 2026 Paper Case Update : सीकर। नीट यूजी-2026 परीक्षा से पहले 410 सवालों वाला कथित गेस पेपर जिले में तैयारी करने वाले करीब 10 हजार से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंच गया था। इस आधार पर केंद्र व प्रदेश की जांच एजेंसियां भी अलर्ट हो गई है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) और पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि यह सामग्री कितनी कोचिंग संस्थाओं, हॉस्टल और विद्यार्थियों तक पहुंची।

सूत्रों के अनुसार झुंझुनूं के मंडावा क्षेत्र से जुड़े एक कंसलटेंसी संचालक और उसके सहयोगियों ने व्हाट्सएप व टेलीग्राम पर कई ग्रुप बनाकर नेटवर्क तैयार किया था। इन ग्रुपों में हॉस्टल संचालक, वार्डन, शिक्षक, नीट अभ्यर्थी और अभिभावकों को जोड़ा गया था। जांच में अब तक कुल 13 संदिग्ध युवकों के नाम सामने आए हैं।

बताया जा रहा है कि गेस पेपर सबसे पहले कुछ छोटे कोचिंग संस्थानों और हॉस्टल संचालकों को करीब पांच-पांच लाख रुपए में बेचा गया। इसके बाद इन लोगों ने इसे अन्य विद्यार्थियों तक पहुंचाया। कई छात्रों से एडवांस राशि ली गई, जबकि बाकी भुगतान परीक्षा में सवाल मिलने के बाद करने की बात तय हुई थी। परीक्षा के नजदीक आते-आते पेपर के 25 हजार रुपए में बिकने की बातें भी सामने आई है।

मोबाइल डेटा और ग्रुप डिलीट किए

सूत्रों के मुताबिक संदिग्धों ने सबूत मिटाने के उद्देश्य से अपने मोबाइल फोन का अधिकांश डेटा और व्हाट्सएप-टेलीग्राम ग्रुप डिलीट कर दिए। हालांकि एसओजी की साइबर टीम मोबाइल डेटा रिकवर करने में जुटी है। जांच में एक संदिग्ध युवक के मोबाइल से 600 से अधिक सदस्यों वाला सोशल मीडिया ग्रुप मिलने की जानकारी सामने आई है, जिससे कई अहम सुराग मिले हैं।

1000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज की जांच

एसओजी और पुलिस टीमों ने सीकर शहर के हॉस्टलों, कोचिंग संस्थानों, कैफे, रेस्टोरेंट और प्रमुख मार्गों के एक हजार से अधिक सीसीटीवी फुटेज जुटाए हैं। पिपराली रोड स्थित कई हॉस्टलों और कंसलटेंसी कार्यालयों के आसपास लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली जा रही है। पुलिस लाइन स्थित अभय कमांड सेंटर के माध्यम से भी संदिग्धों की आवाजाही पर नजर रखी जा रही है।

एक महीने पहले आई जांच एजेंसियों को नहीं मिले सुराग

एनटीए ने इस बार जयपुर, धौलपुर, कोटा और सीकर को नीट परीक्षा के लिए अति संवेदनशील केंद्र माना था। परीक्षा से करीब एक महीने पहले विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों और एनटीए की टीमों ने सीकर में जांच भी की थी, लेकिन संदिग्ध नेटवर्क एजेंसियों की नजर में नहीं आ पाया।

डोटासरा ने उठाई सीबीआई जांच की मांग

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मामले को गंभीर बताया है। उन्होंने कहा कि यदि कथित गैस पेपर के इतने सवाल परीक्षा में आए हैं तो यह पेपर लीक की ओर गंभीर संकेत है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की विश्वसनीयता लगातार सवालों के घेरे में है और मामले की निष्पक्ष व समयबद्ध जांच होनी चाहिए। डोटासरा ने सोशल मीडिया पर इस मामले की सीबीआई जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में NEET परीक्षा से पहले बिके पेपर! हूबहू आए कई सवाल, DGP तक पहुंचा मामला तो जांच में जुटी ATS-SOG
सीकर
NEET UG 2026 Exam

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 May 2026 03:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Rajasthan NEET 2026: 10 हजार से ज्यादा छात्रों तक पहुंचा गेस पेपर, 1 हजार सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही SOG

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: सीकर में BJP नेता का अपहरण, दोनों पैर तोड़े, मरने की हालत में छोड़ भागे बदमाश

Sikar Crime News
सीकर

Rajasthan: नीट परीक्षा से पहले बिके गैस पेपर से हूबहू आए 140 सवाल

NEET UG 2026 paper leak news
सीकर

सीकर: आखिर क्यों एक महिला ने तोड़ी शिव परिवार की मूर्तियां? ये रही वजह

Sikar
सीकर

राजस्थान में NEET परीक्षा से पहले बिके पेपर! हूबहू आए कई सवाल, DGP तक पहुंचा मामला तो जांच में जुटी ATS-SOG

NEET UG 2026 Exam
सीकर

Sikar: अस्पताल जा रही छात्रा को होटल में ले गया शिक्षक, किया रेप का प्रयास; अब आरोपी को 20 साल की जेल

sikar rape case
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.