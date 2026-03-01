Jaipur Ringas Highway Project: खाटूश्याम जाने वाले भक्तों के लिए बड़ी राहत की तैयारी, जयपुर-रींगस हाईवे होगा 6 लेन

जयपुर-रींगस हाईवे पर पिछले कई वर्षों से लगातार यातायात का दबाव बढ़ रहा है। जयपुर से खाटूश्यामजी और रींगस की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। विशेष रूप से फाल्गुन मेले और अन्य धार्मिक अवसरों पर इस मार्ग पर भारी भीड़ रहती है, जिससे कई बार जाम की स्थिति बन जाती है। ऐसे में राजमार्ग प्राधिकरण ने पहले चरण में जयपुर से रींगस तक के मार्ग को चार लेन के बजाय छह लेन करने का प्रस्ताव तैयार किया है।