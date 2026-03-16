बालाजी मंदिर में बिखरा खून इंसान का निकला, 50 कैमरों में भी नहीं दिखा कोई संदिग्ध, पुलिस के लिए पहेली बनी वारदात

घटना की सूचना मिलते ही दादिया थानाधिकारी बुद्धिप्रसाद पुलिस टीम और FSL विशेषज्ञों के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मंदिर परिसर से लेकर गांव के मुख्य रास्तों तक लगे 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली है। पुलिस की सबसे बड़ी उलझन यह है कि इन फुटेज में मंदिर की ओर आता या जाता हुआ कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नजर नहीं आया है।