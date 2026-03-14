Sikar News: सीकर में दो लड़कियां रहस्यमय तरीके से लापता, लाखों के गहने और नगदी भी गायब, पुलिस जांच में जुटी

दूसरे मामले में 25 वर्षीय युवती घर से गुमशुदा हो गई। उसके चाचा ने पुलिस में रिपोर्ट देकर बताया कि 10 मार्च को भतीजी घर में सो रही थी। अगली सुबह देखा तो वह घर में नहीं मिली। आसपास ढूंढने पर भी कोई पता नहीं लगा। जांच करने पर अलमारी से गहने और 50 हजार रुपए नगद भी गायब मिले। परिवार को आशंका है कि पड़ोसी युवक उसे ले गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।