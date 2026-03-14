झुंझुनूं में खूनी भिडंतः एचएस ने पुलिसकर्मियों को रौंदा, चार अस्पताल में भर्ती, खुद भी गंभीर… 19 केस दर्ज हैं

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी भीषण थी कि पुलिस की जीपें पिचक गईं। रोहित ने पहले सामने खड़ी पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारी और फिर बैक गियर डालकर पीछे खड़ी चंवरा चौकी की गाड़ी को भी रौंदने की कोशिश की। इस हमले में वाहन चालक भूपेंद्र के हाथ में फ्रैक्चर आया है, जबकि एएसआई सज्जन, कॉन्स्टेबल अशोक और रविकांत को भी गंभीर चोटें आई हैं। भिड़ंत के दौरान हिस्ट्रीशीटर की पिकअप बंद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया। आरोपी रोहित के भी दोनों पैर टूट गए हैं, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया है।