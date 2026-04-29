Rajasthan Accident: बाइक-ट्रक भिड़ंत में सरकारी अध्यापक और पत्नी की दर्दनाक मौत, मां से मिलने जा रहे थे

रास्ते में गोल्याणा-रामपुरा पेट्रोल पंप के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइक से उछलकर सड़क पर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस की सहायता से दोनों को सीकर के एसके अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों के प्रयासों के बावजूद दोनों की जान नहीं बचाई जा सकी। अशोक गुर्जर जीणमाता राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्यापक थे।