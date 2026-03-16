16 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

Good News: राजस्थान के इस शहर से हरिद्वार के लिए अब सीधी बस, खाटूधाम आने वाले श्रद्धालुओं का भी सफर होगा आसान

Rajasthan Roadways New Bus Service: रोडवेज के नागौर आगार ने नागौर से हरिद्वार के बीच नई बस सेवा शुरू की है। यह बस वाया खाटूश्यामजी होकर संचालित होगी, जिससे श्रद्धालुओं को सीधी यात्रा की सुविधा मिलेगी।

less than 1 minute read
Google source verification

नागौर

image

kamlesh sharma

Mar 16, 2026

rajasthan roadways

राजस्थान रोडवेज

नागौर। रोडवेज के नागौर आगार ने नागौर से हरिद्वार के बीच नई बस सेवा शुरू की है। यह बस वाया खाटूश्यामजी होते हुए संचालित की गई है। इस नई बस से नागौर से हरिद्वार जाने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी सीधी यात्रा की सुविधा मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को गंगा स्नान और धार्मिक यात्राओं के लिए सीधी बस सेवा उपलब्ध कराई है।

नागौर डिपो के मुख्य प्रबंधक मुकुंद सिंह राठौड़ ने बताया कि यह बस नागौर से प्रतिदिन दोपहर 2.15 बजे रवाना होगी। तरनाऊ, बड़ीखाटू, छोटीखाटू, कुचामन, हिराणी, भांवता, इंदौखा, कांकरिया, भुणी, दलेलपुरा-रेवासा, मुआना, सुरेरा और दांतारामगढ़ होते हुए खाटूश्यामजी, रींगस, अजीतगढ़, शाहपुरा, कोटपूतली और शाहजहांपुर होती हुई दिल्ली पहुंचेगी।

वहां से रवाना होकर अगले दिन सुबह करीब 7 बजे हरिद्वार पहुंचेगी। वापसी में बस हरिद्वार से दोपहर 3 बजे रवाना होकर अगलेदिन सुबह करीब 9 बजे नागौर पहुंचेगी।

बस की समय सारणी

क्रम स्टेशन समय
1 नागौर (प्रस्थान) दोपहर 2:15 बजे

2 तरनाऊ 2:35 बजे
3 बड़ी खाटू 3:00 बजे

  1. छोटी खाटू 3:20 बजे5 कुचामन सिटी 3:45 बजे
  2. दांतारामगढ़ 6:20 बजे
  3. खाटूश्यामजी 6:45 बजे
  4. रींगस 7:10 बजे
  5. अजीतगढ़ 7:35 बजे
  6. शाहपुरा 8:15 बजे
  7. कोटपूतली 9:00 बजे
  8. शाहजहांपुर 9:30 बजे
  9. दिल्ली रात लगभग 12:30–1:00 बजे
  10. हरिद्वार (अंतिम पड़ाव) सुबह लगभग 7:00 बजे

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Mar 2026 03:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Good News: राजस्थान के इस शहर से हरिद्वार के लिए अब सीधी बस, खाटूधाम आने वाले श्रद्धालुओं का भी सफर होगा आसान

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सरकार के अजीब फरमान, जेएलएन की लैब पांच किमी दूर होगी स्थापित

Lab
नागौर

Jobs For Women: महिलाओं को मिलेगा रोजगार, टोल प्लाजा पर 5100+ फीमेल कर्मचारियों की होगी तैनाती, NHAI ने की ये अनूठी पहल

NHAI Female Staff
नागौर

Rajasthan News : सरकारी स्कूल प्रिंसिपल की गज़ब की अनूठी पहल, जानकार आप भी कहेंगे 'वाह'!

नागौर

Nagaur news…शहर की सडक़ों पर उतरे आयुक्त, गंदगी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई, सडक़ पर क्यों फेकते हो कचरा

नागौर

Nagaur news…बकाया वसूली अभियान के चलते 100 सर्विस लाइन उतारी, दी चेतावनी

नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.