Good News: राजस्थान के इस शहर से हरिद्वार के लिए अब सीधी बस, खाटूधाम आने वाले श्रद्धालुओं का भी सफर होगा आसान

नागौर। रोडवेज के नागौर आगार ने नागौर से हरिद्वार के बीच नई बस सेवा शुरू की है। यह बस वाया खाटूश्यामजी होते हुए संचालित की गई है। इस नई बस से नागौर से हरिद्वार जाने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी सीधी यात्रा की सुविधा मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को गंगा स्नान और धार्मिक यात्राओं के लिए सीधी बस सेवा उपलब्ध कराई है।