Nagaur News: बंद खदान बनी काल, नहाने गए दो मासूमों की डूबने से मौत, गांव में पसरा मातम

सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर बच्चों के कपड़े पड़े मिले, जिससे आशंका और गहरा गई। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर बच्चों को पानी से बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन खदान की गहराई और पानी की अधिकता के कारण उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। घटना की जानकारी मिलते ही सीओ विक्की नागपाल और सीआई जगदीश मीणा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तत्काल रेस्क्यू अभियान शुरू कराया। उपखंड अधिकारी अंशुल सिंह बेनीवाल और तहसीलदार कृष्ण शर्मा भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया।