एक पंप के भरोसे नागौर शहर: सीएनजी की भारी किल्लत, वाहन चालकों को घंटों करना पड़ रहा इंतजार

देशभर में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण सीएनजी वाहनों की मांग तेजी से बढ़ी है। नागौर में भी अब नई बिकने वाली करीब 40 प्रतिशत कारें सीएनजी वैरिएंट में आ रही हैं, लेकिन इसके मुकाबले रिफिलिंगपम्प चालू नहीं हो पाए हैं, हालांकि शहर सहित जिलेभर में पांच पम्प पिछले करीब डेढ़ साल से तैयार हैं, लेकिन सीएनजी उपलब्ध करवाने वाली आईओसीएल कम्पनी इसको लेकर उदासीनता दिखा रही है। यही वजह है कि सुबह-शाम शहर के एक मात्र सीएनजी पम्पर पर वाहनों की लंबी कतार आम हो गई है और कई बार विवाद की स्थिति भी बन जाती है। कई वाहन चालक तो कार बेचने वाले डीलर से शिकायत करने पहुंच रहे हैं।