1 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

Nagaur: नशे में धुत फार्मासिस्ट ने मरीजों को बांट दी दवाइयां, CHC में मचाया उत्पात, पहले भी रह चुका है विवादों में

नागौर जिले के रियांबड़ी सीएचसी में नशे में फार्मासिस्ट के दवा बांटने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने लापरवाही पर दवा काउंटर बंद कर विरोध जताया। सूचना पर प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची।

2 min read
Google source verification

नागौर

image

Arvind Rao

May 01, 2026

Nagaur Drunk Pharmacist Distributes Medicines

रियांबड़ी फार्मासिस्ट, अशोक मीणा (पत्रिका फोटो)

रियांबड़ी (नागौर): सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब निशुल्क दवा वितरण काउंटर पर तैनात फार्मासिस्ट अशोक मीणा नशे की हालत में ड्यूटी पर पहुंच गया। गर्मी और बीमारियों के बीच दवा लेने पहुंचे मरीजों के बीच यह घटना सामने आते ही हालात बिगड़ गए और अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, फार्मासिस्ट ने नशे में ही दवाएं वितरित करनी शुरू कर दीं। इस दौरान उसने उपस्थिति रजिस्टर में इंद्राज करते समय प्रभारी से अभद्र व्यवहार किया और अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर भी हंगामा किया। मामले पर रोष व्यक्त करते हुए ग्रामीणों ने दवा वितरण कक्ष के ताला लगाकर बंद कर दिया।

घटना की सूचना मिलते ही व्यापार संघ अध्यक्ष गजेंद्र वैष्णव, दिनेश बडगुजर, भंवरूराम रीठाडिया सहित बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच गए। ग्रामीणों ने नशे में दवा वितरण को गंभीर लापरवाही बताते हुए विरोध जताया और दवा काउंटर पर ताला लगा दिया।

मामले की सूचना मिलते ही तहसीलदार अशोक कुमार और बीसीएमओ डॉ. चेनाराम मौके पर पहुंचे। पुलिस चौकी से राजकुमार, नरेंद्र कुमार और मुकेश कुमार भी पहुंचे। अधिकारियों की मौजूदगी में दवा काउंटर का ताला खुलवाया गया और पुलिस ने फार्मासिस्ट को हिरासत में लेकर मेडिकल जांच शुरू कर दी।

पहले भी रह चुका है विवादों में

ग्रामीणों के अनुसार, संबंधित कार्मिक को पूर्व में भी लापरवाही और अभद्र व्यवहार के चलते यहां से हटाया गया था। इसके बावजूद मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसे पुनः रियांबड़ी में ही नियुक्त कर दिया गया। पुनर्नियुक्ति के बाद भी उसके व्यवहार में सुधार नहीं आया, जिससे लोगों में आक्रोश है।

लापरवाही से मरीजों की सुरक्षा पर सवाल

नशे की हालत में दवा वितरण को लेकर लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसी घटनाएं मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हैं। उन्होंने दोषी कार्मिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अस्पताल में जिम्मेदार व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है।

कठोर कार्रवाई की जाएगी

ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. चेनाराम ने बताया कि हमारे द्वारा प्रयास किया जाएगा कि ऐसी स्थिति भविष्य में दोबारा नहीं हो। घटनाक्रम की जानकारी स्थानीय और जिला स्तरीय अधिकारियों को अवगत कराया गया है। हमारे द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी।

यह गंभीर मामला है

उपखंड अधिकारी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि यह गंभीर मामला है। सूचना मिलने पर तहसीलदार को मौके पर भेजा गया, बीसीएमओ से इस बारे पूरी जानकारी ली गई। नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

नाबालिग लड़के से कुकर्म का प्रयास, बंधक बनाया और निर्वस्त्र कर नचाया, भाई का वीडियो देख उड़े बहन के होश
चूरू
Rajasthan Minor Boy Assault Attempt in Sardarshahar

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 May 2026 03:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Nagaur: नशे में धुत फार्मासिस्ट ने मरीजों को बांट दी दवाइयां, CHC में मचाया उत्पात, पहले भी रह चुका है विवादों में

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: सरकारी स्कूल में बर्तन धो रहे बच्चे, शिक्षक फरमा रहे आराम, शिक्षा विभाग में मची खलबली

Nagaur
नागौर

नागौर जिले में निजी वाहनों का ‘सैलाब’: ट्रैफिक और प्रदूषण बना बड़ा संकट

नागौर जिले में निजी वाहनों का ‘सैलाब’
नागौर

नागौर में 9 करोड़ का नशा सीमेंट फेक्टरी की भट्टी में स्वाहा, 5 टन डोडा पोस्त समेत 41 केसों का एक साथ निस्तारण

सीमेंट फेक्टरी की भट्टी में डालकर किया नष्ट
नागौर

Nagaur New Road: 62 करोड़ से संवरेगी नागौर की सड़कें, हर विधानसभा को मिला बजट, ग्रामीणों को मिलेगी राहत

Road Project In Nagaur
नागौर

मंडी में भावों से काश्तकार चिंतित

नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.