Nagaur: नशे में धुत फार्मासिस्ट ने मरीजों को बांट दी दवाइयां, CHC में मचाया उत्पात, पहले भी रह चुका है विवादों में

रियांबड़ी (नागौर): सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब निशुल्क दवा वितरण काउंटर पर तैनात फार्मासिस्ट अशोक मीणा नशे की हालत में ड्यूटी पर पहुंच गया। गर्मी और बीमारियों के बीच दवा लेने पहुंचे मरीजों के बीच यह घटना सामने आते ही हालात बिगड़ गए और अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।