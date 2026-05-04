Eliza-Aditya Love Story: सात समंदर पार से आई दुल्हन! नागौर के आकोड़ा गांव में अमेरिकी एलाइजा का राजस्थानी विवाह

आदित्य एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता रघुवीर सिंह भारतीय वायुसेना में थे। लेकिन उनके असामयिक निधन के बाद मां मधुबाला ने अकेले ही दोनों बच्चों की परवरिश की। मां के संघर्ष और मेहनत की बदौलत आदित्य ने अच्छी शिक्षा हासिल की और आज वह अमेरिका में एक प्रतिष्ठित स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहे हैं।