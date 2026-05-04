Bikaner: ‘शादी करो नहीं तो वीडियो-फोटो वायरल’… हनीट्रैप में फंसे युवक से 2 बहनों ने 15 लाख रुपए ठगे

परिवाद में यह भी कहा गया है कि 26 फरवरी 2026 की रात आरोपी कुछ अन्य लोगों के साथ घर में घुसे, मारपीट की, तोड़फोड़ की और जान से मारने की धमकी दी। इसके अलावा, अश्लील फोटो-वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल करने की बात भी सामने आई है। पिछले 5 साल में आरोपी पीड़ित से 15 लाख रुपए से ज्यादा की अवैध वसूली कर चुके हैं। परिवाद दर्ज होने के बाद भी आरोपी पीड़ित पक्ष को धमका कर रुपए देने की मांग कर रहे हैं। रुपए नहीं देने पर पीड़ित के अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी भी आरोपियों की तरफ से दी गई है।