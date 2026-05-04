West Bengal Election Results 2026: ममता शासन खत्म? बंगाल में BJP 200 सीटों पर भारी, राजस्थान में जश्न का माहौल

पश्चिम बंगाल में बीजेपी जैसे-जैसे जीत की ओर बढ़ रही है, वैसे-वैसे राजस्थान में भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल बनता जा रहा है। बीकानेर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाते हुए एक-दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जीत की बधाई दी। इस मौके पर पटाखे छोड़कर जश्न का इजहार किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप पुरी नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए।