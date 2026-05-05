15 साल बाद मिला इंसाफ : नागौर के जानलेवा हमले में 6 दोषियों को 7-7 साल की सजा

यह घटना 7 जुलाई 2011 की है। उस दिन गांव में एक नीम के पेड़ के पास खड़े युवक पर पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने अचानक हमला कर दिया। आरोपियों ने पत्थरों से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। शोर सुनकर जब परिजन उसे बचाने पहुंचे तो हमलावरों ने उन पर भी हमला कर दिया, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई थी।