जंगल में बढ़े शाकाहारी वन्य जीव, बाघ, तेंदुआ जैसे बड़े शिकारी नदारद

आंकड़ों में बाघ, तेंदुआ और भालू जैसे बड़े शिकारी एक भी दर्ज नहीं हुए। मांसाहारी वर्ग में सियार 70, लोमड़ी 160, रेगिस्तानी लोमड़ी 96, जंगली बिल्ली 37 और हाइना 7 तक ही सीमित रहे। यह स्थिति पारिस्थितिकी संतुलन पर सवाल खड़े करती है, क्योंकि शीर्ष शिकारी की अनुपस्थिति से शाकाहारी प्रजातियों की संख्या अनियंत्रित हो सकती है। पक्षी वर्ग में मोर 11,290 की संख्या के साथ सबसे अधिक दर्ज हुआ है। तीतर 1,271, कबूतर 308 और अन्य पक्षी भी अच्छी संख्या में मिले। हालांकि गिद्धों की सभी प्रजातियां शून्य पर रहना चिंता का विषय माना जा रहा है, क्योंकि वे पर्यावरण की सफाई व्यवस्था में अहम भूमिका निभाते हैं।