Rajasthan NCS Report: रोजगार की चाह महिलाओं में पुरुषों से ज्यादा, ट्रांसजेंडर भी आ रहे आगे, 64 की उम्र में भी लोग ढूंढ रहे काम

एनसीएस की रिपोर्ट में यह तथ्य भी उभरकर सामने आया है कि देश में ज्यादातर युवा 12वीं पास करने के बाद ही नौकरी की तलाश शुरू कर देते हैं। देशभर में पिछले साल नौकरी के लिए आवेदन करने वालों में एक करोड़ 37 लाख 32 हजार 638 युवा सिर्फ 12वीं पास शामिल थे। हालांकि, राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो यहां स्नातक के बाद सर्वाधिक युवाओं ने रोजगार के लिए आवेदन किया।