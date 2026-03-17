राजस्थान के सीकर में एक ही स्कूल की 2 बसें आपस में टकराई, सड़क पर मचा कोहराम, 30 मासूम बच्चे घायल

मामले की जानकारी देते शहर कोतवाल सुनील जांगिड़ ने बताया, दुर्घटना की जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रथम दृष्टया दुर्घटना का कारण चालकों की लापरवाही और खतरनाक तरीके से ओवरटेक करना सामने आया है। पुलिस अब स्कूल प्रशासन और चालकों की भूमिका की गहराई से जांच कर रही है।