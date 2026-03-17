Railway Update: राजस्थान में कर्व नंबर-17 का बदला भूगोल, अब 95 नहीं 110 की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें

इस कार्य के लिए रविवार को दोपहर 1.35 बजे से शाम 7.05 बजे तक ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया था। ब्लॉक के दौरान यहां लगे चार ओएचई मास्ट हटाए गए। उनके फाउंडेशन को जेसीबी ब्रेकर से तोड़ा गया। इसके बाद डुओमैटिक मशीन से ट्रैक की टैम्पिंग कर लाइन का अलाइनमेंट सुधारा गया, जिससे ट्रैक पहले से अधिक मजबूत और संतुलित हो गया।