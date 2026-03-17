Railway Update: राजस्थान में कर्व नंबर-17 का बदला भूगोल, अब 95 नहीं 110 की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें

अब 110 किमी/घंटा की स्पीड से दौड़ेंगी ट्रेनें (पत्रिका फाइल फोटो)
Railway: बाड़मेर: उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में ट्रैक सुधार के महत्वपूर्ण कार्य को गति देते हुए समदड़ी-मुनाबाव रेल सेक्शन के तिलवाड़ा-गोल खंड में लंबे समय से लागू स्थाई गति प्रतिबंध हटाया है। ट्रैक में तकनीकी सुधार के बाद अब इस कर्व से ट्रेनें 110 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से गुजर सकेंगी।
मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि पहले इस कर्व पर ट्रेनों की अधिकतम गति 95 किमी प्रति घंटा निर्धारित थी। ट्रैक सुधार, कर्व के पुनर्संरेखण के बाद इसे बढ़ाकर 110 किमी प्रति घंटा कर दिया गया है। इससे इस सेक्शन में ट्रेनों का संचालन अधिक तेज और सुरक्षित सुचारू होगा।
इस कार्य के लिए रविवार को दोपहर 1.35 बजे से शाम 7.05 बजे तक ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया था। ब्लॉक के दौरान यहां लगे चार ओएचई मास्ट हटाए गए। उनके फाउंडेशन को जेसीबी ब्रेकर से तोड़ा गया। इसके बाद डुओमैटिक मशीन से ट्रैक की टैम्पिंग कर लाइन का अलाइनमेंट सुधारा गया, जिससे ट्रैक पहले से अधिक मजबूत और संतुलित हो गया।
तकनीकी सुधार के तहत कर्व नंबर-17 को 12.51 मीटर तक खिसकाया गया, जिससे इसका घुमाव 3 डिग्री से घटकर 1.96 डिग्री रह गया। कर्व का घुमाव कम होने से ट्रेनों के लिए इस हिस्से से गुजरना अधिक सुरक्षित और आसान हो गया है। ऐसे ट्रैक सुधार कार्यों से ट्रेनों की गति, सुरक्षा और समयपालन में सुधार होता है।
यह कार्य बिजली शाखा (कर्षण) परिचालन विभाग के समन्वय से ट्रैफिक ब्लॉक लेकर सफलतापूर्वक पूरा किया गया। जोधपुर मंडल रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुविधा और सुरक्षित रेल संचालन के लिए लगातार ट्रैक आधुनिकीकरण और तकनीकी सुधार के कार्य कर रहा है।
बड़ी खबरेंView All
बाड़मेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग