उदयपुर के ईको सेंसिटिव जोन में गरजा बुलडोजर, अवैध होटल और बिना अनुमति हो रहे निर्माण ढहाए

Udaipur UDA Action: उदयपुर में यूडीए ने शहर के आसपास के क्षेत्रों में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो निर्माण सीज कर दिए। जबकि एक स्थान पर अतिक्रमण हटाया गया। प्राधिकरण की यह कार्रवाई सज्जनगढ़ के ईको सेंसिटिव जोन में बिना अनुमति बनाए जा रहे व्यावसायिक निर्माण और प्राधिकरण की जमीन पर किए जा रहे कब्जे को लेकर की गई।