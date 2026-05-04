उदयपुर तक बढ़ सकती हैं मुंबई-अहमदाबाद सहित कई ट्रेनें, रेलवे राजस्व में होगा इजाफा

इन ट्रेनों से बढ़ेगा धार्मिक पर्यटन



उदयपुर से धनबाद के लिए नई ट्रेन शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा गया है, जो वाया पारसनाथ और सम्मेद शिखर जैसे प्रमुख जैन तीर्थ स्थलों से होकर गुजरे। इससे जैन धर्मावलंबियों सहित अन्य यात्रियों को सुविधा मिलेगी। वहीं, रतलाम-उदयपुर-रतलाम एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 19327/19328), जो रात 11.35 बजे उदयपुर पहुंचती है और रात 1.35 बजे रतलाम के लिए रवाना होती है, उसमें यात्रियों की संख्या अपेक्षाकृत कम रहती है। सुझाव दिया गया है कि इस ट्रेन का प्रस्थान समय सुबह 6 बजे किया जाए और इसे भोपाल तक बढ़ाया जाए, जिससे उज्जैन जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल का भी जुड़ाव हो सके।