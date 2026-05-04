उदयपुर-जयपुर के बीच फिर चल सकती है वंदेभारत

उदयपुर. जयपुर–उदयपुर के बीच वंदेभारत ट्रेन के दोबारा संचालन की संभावना तेज हो गई। रेलवे इस रूट पर यात्री दबाव को देखते हुए क्षमता बढ़ाने और सेवाओं को पुनः शुरू करने की दिशा में काम कर रहा है। सितंबर 2023 में सप्ताह में छह दिन चलाई गई जयपुर-उदयपुर वंदेभारत ट्रेन को बाद में उदयपुर से आगरा और उदयपुर से जयपुर सप्ताह में 3-3 दिन के लिए चलाया गया। जबकि यह ट्रेन जयपुर रूट पर अच्छा यात्री भार देने लगी थी। इसके बाद फरवरी में इसे बंद कर उदयपुर से असारवा के बीच शुरू किया, जो फिलहाल जारी है। अब एक बार फिर इस ट्रेन को जयपुर तक बढ़ाने की मांग तेज हो गई है, इस पर रेलवे गंभीरता से विचार कर रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही इसका संचालन पुनः शुरू किया जा सकता है।