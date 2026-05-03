स्कूल से हट नहीं पाए अवैध डेरे, 14 बच्चों तक सिमटा नामांकन

स्कूल परिसर बना अवैध बस्ती, शिक्षा व्यवस्था ठप



वर्तमान में स्थिति यह है कि पूरा स्कूल परिसर एक अवैध बस्ती में तब्दील है। कई परिवार अभी भी यहां रह रहे हैं और स्कूल को ही अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। परिसर में जगह-जगह गंदगी, कबाड़ और शराब की बोतलों का ढेर लगा हुआ है। शिक्षकों के अनुसार, हर सुबह कक्षाएं शुरू करने से पहले उन्हें परिसर में सो रहे लोगों को हटाना पड़ता है। कई बार तो स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि पढ़ाई शुरू करने में घंटों लग जाते हैं। स्कूल के शौचालय, हैंडपंप और बरामदे तक का उपयोग इन्हीं लोगों की ओर किया जा रहा है, जिससे पूरा शैक्षणिक माहौल दूषित हो चुका है।