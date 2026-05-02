‘शैतान’ ने खूब हंसाया, मेवाड़ी कॉमेडी से बनाई अलग पहचान

इस सफर में उनके माता-पिता और भाई विनोद सिंह चौहान का अहम योगदान रहा। जहां रिश्तेदारों और परिचितों से शुरुआती दौर में समर्थन नहीं मिला, वहीं परिवार ने हर कदम पर उनका हौसला बढ़ाया।- शैतानसिंह का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि मेवाड़ी भाषा को पुनर्जीवित करना है। वे कहते हैं कि आज के युवा अपनी क्षेत्रीय भाषा से दूर होते जा रहे हैं, ऐसे में कॉमेडी के माध्यम से उसे लोकप्रिय बनाना जरूरी है।- आज इंस्टाग्राम पर 4 लाख, फेसबुक पर 75 हजार और यूट्यूब पर 25 हजार फॉलोअर्स हैं। अब ‘कलेवा’ नाम से एक स्टार्टअप भी शुरू किया है, जिसमें पारंपरिक बाजरे से बने हेल्दी प्रोडक्ट्स बाजार में लाने की तैयारी है।



स्थानीय भाषा



परंपराओं को नया जीवनसोशल मीडिया पर क्षेत्रीय भाषाओं का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। छोटे शहरों और गांवों से निकलकर युवा अपनी बोली और संस्कृति को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं। इससे न केवल उनकी पहचान बन रही है, बल्कि स्थानीय भाषा और परंपराओं को भी नया जीवन मिल रहा है।



ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर



बाजरे जैसे पारंपरिक अनाज आज फिर से लोकप्रिय हो रहे हैं। हेल्थ कॉन्शियस लोगों के बीच इनकी मांग बढ़ रही है। ऐसे में देसी खान-पान पर आधारित स्टार्टअप्स ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोल रहे हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं।



युवाओं के लिए संदेश



सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर शैतान सिंह कहते हैं कि जब समय खराब होता है, तब असली साथ कौन देता है, यह समझ आता है। मेहनत करते रहो, शुरुआत में लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन एक दिन वही लोग तारीफ करेंगे। अपनी भाषा और पहचान पर गर्व करो।